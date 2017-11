VIDEO AS Roma - Lazio 2-1/ AS Roma a urcat pe podium in Serie A - Radu Stefan a fost titular la oaspeti

Golurile au aparut abia in repriza a doua a partidei de pe Stadio Olimpico. Perotti a deschis scorul pentru AS Roma in minutul 49, dupa ce a transformat o lovitura de la 11 metri. La patru minute distanta, Nainggolan a majorat avantajul cu un sut de la marginea careului.Lazio a redus din diferenta in minutul 72, cand Immobile a marcat de la punctul cu var. Penalty-ul a fost acordat cu ajutorul arbitrajului video, dupa ce centralul partidei nu a vazut hentul comis de Manolas. Lazio se afla la prima infrangere in deplasare in acest sezon, dupa sase victorii consecutive.Radu Stefan a fost titular la Lazio, fiind inlocuit in minutul 77.In urma acestei victorii, AS Roma a acumulat 30 de puncte si a urcat pe locul trei in clasament, aflandu-se la doua puncte in spatele liderului Napoli si la un punct distanta de Juventus, ocupanta locului doi. Lazio se gaseste pe locul cinci, cu 28 de puncte.1. Napoli 32 puncte (12 jocuri)2. Juventus 31 (12 j)3. AS Roma 30 (12 j)4. Inter 30 (12 j)5. Lazio 28 (12 j)6. Sampdoria 23 (11 j)7. AC Milan 19 (12 j) etc.Partida Napoli - AC Milan are loc tot sambata, meciurile Crotone - Genoa, Benevento - Sassuolo, SPAL - Fiorentina, Sampdoria - Juventus, Torino - Chievo Verona, Udinese - Cagliari si Internazionale Milano - Atalanta sunt programate duminica, iar confruntarea Hellas Verona - Bologna se va disputa luni.