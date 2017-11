VIDEO PSG - Nantes 4-1/ Liderul din Ligue 1 s-a distrat cu echipa lui Tatarusanu

Cavani (38', 79'), Di Maria (42') si Pastore (65') au inscris golurile victoriei cu numarul 11 pentru vicecampioana Frantei in actualul sezon al campionatului. Pentru oaspeti a punctat Nakoulma, in minutul 60.Edinson Cavani a ajuns la 17 reusite pentru PSG in acest sezon: 13 in Ligue 1 si 4 in Champions League.1. PSG 35 puncte2. AS Monaco 293. Lyon 25 (- un joc)4. Marseille 24 (- un joc)5. Nantes 236. St Etienne 18 etc.