Liga 2: Chindia Targoviste - Dunarea Calarasi 2-2/ Oaspetii au urcat pe primul loc in clasament (Rezultatele zilei)

Cherchez a inscris golurile gazdelor, ambele din penalti (in minutule '34 si '45), in timp ce Missi '10 si Draghiceanu '78 au punctat pentru Dunarea Calarasi. Chindia a evoluat o repriza cu un jucator in minus, dupa ce Neicutescu a fost eliminat in minutul 45+1.Dacia Unirea Braila - UTA Arad 3-4Luceafarul Oradea - Stiinta Miroslava 1-1Metaloglobus Bucuresti - CS Afumati 0-3Ripensia Timisoara - ASU Poli Timisoara 0-2Sportul Snagov - Foresta Suceava 2-0ASA Targu Mures - Pandurii Targu Jiu 4-1FC Arges - Olimpia Satu Mare 2-1Partidele Academica Clinceni - CS Balotesti si CS Mioveni - AFC Hermannstadt vor avea loc duminica, de la ora 14.00, respectiv luni, de la ora 18.00.