Chris Coleman paraseste nationala Tarii Galilor, semifinalista la Euro 2016 - Tehnicianul va prelua formatia Sunderland

In varsta de 47 de ani, Coleman il inlocuieste la Sunderland pe Simon Grayson, demis dupa ce echipa a obtinut doar o victorie in 16 etape. Cu zece puncte, formatia la care a evoluat Costel Pantilimon, retrogradata in sezonul trecut, e pe locul 24, ultimul, in Championship.Coleman a preluat nationala Tarii Galilor in ianuarie 2012 si a calificat-o la Euro-2016, unde a ajuns pana in semifinale. In preliminariile CM-2018, galezii au incheiat pe loul 3 in Grupa D, dupa Serbia si Irlanda, ratand accesul la turneul final din Rusia.Sunderland nu a anuntat inca oficial numirea lui Coleman ca manager.