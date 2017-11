VIDEO Amiens  - AS Monaco 1-1/ Campioana Frantei, doar remiza cu nou-promovata Amiens

Gazdele au intrat in avantaj la pauza, dupa reusita lui Gakpe in minutul 31. Jovetic a adus egalarea in minutul 67, dupa o actiune a lui Fabinho.AS Monaco se afla la al doilea rezultat de egalitate din actuala editie a campionatului din Franta. Trupa lui Leonardo Jardim a inregistrat pana acum noua victorii si a fost invinsa de doua ori.Tot vineri, Lille a castigat duelul de pe teren propriu cu Saint Etienne, scor 3-1.1. PSG 32 puncte2. AS Monaco 29 (+ un joc)3. Lyon 254. Marseille 245. Nantes 236. St Etienne 18 (+ un joc)18:00 PSG - Nantes21:00 Dijon - Troyes21:00 Guingamp - Angers21:00 Strasbourg - Rennes21:00 Toulouse - Metz