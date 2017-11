Cristiano Ronaldo: Vreau sapte copii si sapte Baloane de Aur

Atacantul portughez al echipei Real Madrid, Cristiano Ronaldo, a declarat, intr-un interviu acordat cotidianului L'Equipe, ca isi doreste sa aiba sapte copii si sa castige de sapte ori Balonul de Aur, potrivit news.ro.



"Sunt feriit ca am atata lume in jurul meu. Mi-am dorit acesti copii. Pentru mine viata fara copii nu inseamna nimic. Vreau sapte copii si tot atatea Baloane de Aur", a declarat Ronaldo.

Cristiano Ronaldo a devenit tata pentru a patra oara, partenera sa de viata Georgina Rodriguez dand nastere, duminica, unei fetite care se va numi Alana Martina.

Ronaldo mai are trei copii, Cristiano Jr. (7 ani) si gemenii Eva si Mateo (patru luni si jumatate), nascuti de mame surogat.

Atacantul portughez are in palmares si de patru ori Balonul de Aur, in 2008, 2013, 2014 si 2016.