Gestul lui De Rossi dupa eliminarea dureroasa a Italiei: A urcat in autocarul Suediei si si-a cerut scuze pentru ca spectatorii de pe San Siro au fluierat imnul oaspetilor

"Felicitari pentru calificare! Va cer scuze pentru cum s-au comportat unii dintre jucatorii nostri la Stockholm si pentru ca fanii v-au fluierat imnul" -Gestul a castigat pe loc admiratia suedezilor, acestia laudandu-l pe unison pe De Rossi."Asta chiar s-a intamplat!? Al naibii gentleman. Gestul lui a fost unul dintre cele mai frumoase momente. O persoana buna, un adevarat capitan" -"Cu totii am fost de acord: eea ce a facut el a fost urias. Un fotbalist la fel de mare" -"Gestul lui De Rossi a fost unul dintre cele mai frumoase momente traite in fotbal. O persoana foarte buna, un adevarat capitan de echipa" -"Pe teren poate fi un mic razboi in focul meciului, dar dupa trebuie sa aratam respect. Si eu am mare respect pentru ceea ce a facut De Rossi" -De Rossi a mai fost protagonistul unui eveniment in timpul disputei cu Suedia: a refuzat sa intre pe teren, sugerandu-i selectionerului Giampiero Ventura sa-l introduca pe Insigne, un fotbalist cu profil ofensiv.Suedia a eliminat Italia dupa 1-0 in tur si 0-0 in mansa retur de pe "San Siro" din Milano.Dupa ratarea prezentei la CM de fotbal, trei jucatori italieni si-au anuntat retragerea din Squadra Azzurra: Gianluigi Buffon, Daniele De Rossi si Andrea Barzagli.