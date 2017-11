Peru, ultima echipa calificata la Campionatul Mondial de fotbal - Lista nationalelor care vor juca in Rusia​

La Lima, Peru s-a impus cu 2-0, dupa ce in mansa tur fusese 0-0. Au marcat Jefferson Farfan '27 şi Christian Ramos '64.Peru a jucat ultima data la CM de fotbal in anul 1982, editie care a avut loc in Spania. Anterior, mai evoluase la turneul final in 1930 (Uruguay), 1970 (Mexic) si 1978 (Argentina).- echipa gazda, calificata din oficiuNigeria, Egipt, Senegal, Maroc, TunisiaBrazilia, Uruguay, Argentina, Columbia, PeruIran, Japonia, Coreea de Sud, Arabia SauditaMexic, Costa Rica, PanamaAustraliaGermania, Anglia, Belgia, Spania, Polonia, Islanda, Serbia, Franta, Portugalia, Elvetia, Croatia, Suedia si Danemarca.Campionatul Mondial de fotbal se va disputa in perioada 14 iunie - 15 iulie 2018.