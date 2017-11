Selectionerul Giampiero Ventura, demis de la nationala Italiei

"Am pierdut doua meciuri in doi ani", s-a aparat selectionerul, inaintea sedintei de miercuri a Federatiei Italiene de Fotbal (FIGC).In varsta de 69 de ani, fostul tehnicial al echipelor Torino, Napoli, Udinese, Cagliari, Sampdoria, printre altele, preluase nationala italiana in iunie 2016, dupa plecarea lui Antonio Conte. Ventura a refuzat sa demisioneze dupa esecul catalogat de presa din Peninsula drept "rusinos".Reprezentativa Suediei s-a calificat la Cupa Mondiala din 2018, dupa ce a remizat, luni seara, in deplasare, scor 0-0, cu nationala Italiei, in mansa secunda a barajului pentru competitia din Rusia. In tur, scorul a fost 1-0 pentru suedezi.Italienii nu vor participa la un turneu final pentru prima data dupa 60 de ani.