Australia s-a calificat la Campionatul Mondial de fotbal

Pentru australieni a marcat Mile Jedinak, in minutele 54, 72 si 85, in timp ce pentru oaspeti a punctat Alberto Elis, in minutul 90+4'.Ultimul loc la Cupa Mondiala va fi ocupat dupa returul dintre Peru si Noua Zeelanda, de la Lima. In tur a fost 0-0.Lista nationalelor care au obtinut deja biletele pentru Rusia.- echipa gazda, calificata din oficiuNigeria, Egipt, Senegal, Maroc, TunisiaBrazilia, Uruguay, Argentina, ColumbiaIran, Japonia, Coreea de Sud, Arabia SauditaMexic, Costa Rica, PanamaAustraliaGermania, Anglia, Belgia, Spania, Polonia, Islanda, Serbia, Franta, Portugalia, Elvetia, Croatia, Suedia si Danemarca.Campionatul Mondial de fotbal se va disputa in perioada 14 iunie - 15 iulie 2018.