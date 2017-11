Reprezentativa Danemarcei s-a calificat la Cupa Mondiala din 2018, dupa ce a invins, marti, in deplasare, cu scorul de 5-1, selectionata Irlandei, in mansa secunda a barajului. In tur, scorul a fost egal, 0-0, porivit news.ro.



Golurile danezilor au fost marcate de Christensen (29), Christian Eriksen (32, 63, 74) si Bendtner (90-penalti), in timp ce pentru irandezi a inscris Duffy (6).

Danemarca va participa pentru a cincea oara la Cupa Mondiala dupa editiile din 1986, 1998, 2002 si 2010.