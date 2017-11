Gheorghe Popescu: Cosmin inca nu a realizat ca este antrenorul echipei nationale. Singurii pe care nu i-a folosit in ambele meciuri sunt jucatorii Craiovei

Fostul international Gheorghe Popescu a declarat, marti seara, ca selectionerul Cosmin Contra i-a dat impresia ca inca nu a realizat ca este antrenorul echipei nationale si ca singurii jucatori pe care i-a convocat, dar nu i-a folosit in meciurile amicale cu Turcia si Olanda, sunt fotbalisti de la CSU Craiova, potrivit news.ro.

Contra i-a folosit insa pe Sergiu Hanca, care a venit "dupa un scandal urias", si pe Denis Alibec, "cel mai iesit din forma", a subliniat Popescu la Digi Sport.

"Sper sa nu se supere Cosmin, am avut senzatia ca inca nu a realizat ca este antrenorul echipei nationale. A chemat jucatori pe care nu i-a bagat deloc in cele doua meciuri. Daca chemi jucatori la echipa nationala, in meciurile amicale trebuie sa-I bagi, iar Baluta trebuia sa joace. Singurii jucatori pe care nu i-a folosit in ambele meciuri sunt jucatorii Craiovei. Cosmin trebuie sa realizeze ca nu este antrenorul lui Dinamo. Alibec este cel mai iesit din forma dintre jucatorii convocati, dar a vrut sa-i dea incredere. Insa nu poti sa-i tii pe Baluta si pe Bancu, ca vin de la Craiova, si sa nu-I folosesti niciun minut. De ce ii convoci? L-ai convocat pe Hanca, care vine dupa un scandal urias. Eu nu l-as fi convocat daca as fi fost antrenorul echipei nationale. De ce? Pentru ca e de la Dinamo? Si pe cei doi nu-I bagi pentru ca sunt de la Craiova?", a spus Gheorghe Popescu.

El a mentionat ca Olanda a fost un adversar mult mai valoros fata de cei de pana acum ai tricolorilor. "Diferenta a fost cauzata de valoarea superioara a olandezilor. Olandezii au avut posesie si pe aceasta valoare individuala au castigat meciul", a subliniat fostul fotbalist.

Popescu considera totusi ca echipa nationala s-a schimbat in bine odata cu venirea lui Cosmin Contra. "Echipa nationala pare ca joaca altceva, pare ca joaca romaneste, nu ca in epoca Daum. Cosmin a dat un alt suflu, o anumita placere. Se vede schimbarea de atitudine, placerea jucatorilor de a juca pentru echipa nationala, ma bucur ca publicul s-a intors. Sper cand face selectia sa nu se uite la apartenenta jucatorilor care sunt in lot. Este o schimbare in bine a echipei nationale. Cand intalnim adverdsari care nu sunt de prima mana avem probleme. Cred ca va conta foarte mult si grupa in care vom cadea", a afirmat Popescu.

Reprezentativa Romaniei a fost invinsa de selectionata Olandei, scor 3-0, intr-un meci amical, disputat, marti, pe Arena Nationala, ultimul pentru "tricolori" in 2017.

Golurile au fost marcate de Depay '47, Babel '57 si De Jong '81.