Procesul de coruptie care a zguduit FIFA: Un martor din interior descrie cum s-au dat milioane de dolari mita pentru drepturile tv

Primul martor al acuzarii in procesul FIFA a creionat marti o imagine dominata de coruptie in fotbalul din America de Sud, cu milioane de dolari date mita in schimbul acordarii drepturilor TV pentru turneele majore ale continentului, potrivit AFP.Martorul, argentinianul Alejandro Burzaco,care detinea influenta companie de marketing sportiv "Torneos y Competencias", a fost un apropiat al fostului presedinte al Asociatiei de Fotbal Argentinian, Julio Grondona, decedat in 2014, fiind in centrul acestui sistem corupt. Potrivit departamentului de Justitie, acesta a fost de acord sa plateasca 110 milioane de dolari mita oficialilor din America de Sud si de Nord pentru schimbul unor contracte de marketing valoroase .Burzaco a explicat modul in care companie sa a fost implicata ani de zile in plata de milioane de dolari ca mita pentru liderii confederatiei de fotbal din America de Sud, Conmebol.Presedintele CONMEBOL, paraguaianul Nicolas Leoz si "locotenentii" sai Julio Grondona si Ricardo Teixeira, fost presedinte al Federatiei braziliene, ar fi primit aproximativ 600.000 dolari anual in schimbul unor contracte privind acordarea sau extinderea drepturilor de televiziune legate de turneele Copa Libertadores (echivalentul Ligii Campionilor din America de Sud) si Copa America (echivalentul euro).Cele sase nume grele ale FIFA implicate in scandal sunt: Jack Warner, fost vicesedinte FIFA, presedintele CONCACAF, Nicolas Leoz, fost membru FIFA si fost presedinte CONMEBOL, Alejandro Burzaco, de la firma argentiniana Torneos y Competencias S.A., Hugo Jinkis si Mariano Jinkis (Full Play Group S.A.) si Jose Margulies (cunoscut si ca Jose Lazaro - de la firma Valente Corp. and Somerton Ltd).Ancheta a inceput dupa ce americanul Chuck Blazer, fost membru al Comitetului Executiv al FIFA, a cooperat cu autoritatile americane. El a pledat vinovat in 2013 la zece capete de acuzare, incluzand complot, inselatorie, frauda electronica, si a platit o amenda de 1,9 milioane de dolari. Alte trei persoane, printre care doi fii ai lui Jack Warner, si doua companii de marketing sportiv au pledat de asemenea vinovate, in acest caz.