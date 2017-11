VIDEO Daniele De Rossi a refuzat sa intre pe teren cu Suedia: "De ce sa intru eu? Trebuie sa castigam, nu sa facem egal"

#DeRossi: "Che cazzo entro io? Non dovemo pareggià, dovemo vince!", indicando Insigne. pic.twitter.com/Vr2uTy9wnF — Valerio Curcio (@ValerioCurcio) November 13, 2017

"De ce sa intru eu? Avem nevoie sa castigam, nu sa tinem de 0-0", i-ar fi spus De Rossi antrenorului sau, conform televiziunilor italiene, care au descifrat dialogul lor.Mijlocasul l-a aratat cu degetul pe Lorenzo Insigne, atacantul lui Napoli, mai potrivit in opinia sa pentru situatia din teren. Pana la urma, nici De Rossi, nici Insigne nu au intrat pe teren, iar Italia a ratat calificarea la Cupa Mondiala, pentru prima data in 60 de ani.Reprezentativa Suediei s-a calificat la Cupa Mondiala din 2018, dupa ce a remizat, luni seara, la Milano, scor 0-0, cu nationala Italiei, in mansa secunda a barajului pentru competitia din Rusia. In tur, scorul a fost 1-0 pentru suedezi.