​Partida amicala: Romania - Olanda (de la 21:00)

Pantilimon - M. Balasa, Dr. Grigore, Chiriches, Cr. Ganea - Hoban, N. Stanciu - Chipciu, Budescu, Grozav - Fl. AndoneCillessen - Fosu-Mensah, van Dijk, Veltman, Blind - Strootman, van Beek, Sniejder - Promes, Babel, Depay"Olanda are o generatie buna, tanara. Eu sper ca baietii sa fie la fel de concentrati, suporterii sa vina in numar cat mai mare, iar atmosfera sa fie una placuta.Avem toate ingredientele pentru a face un meci solid. Gandul nostru este la victorie! Eu cred ca jucatorii vor asimila ideile tactice si vom face un meci bun cu Olanda.In afara de rezultat ma intereseaza sa vad ce am vazut cu Turcia, sa dominam, sa jucam un fotbal placut, sa ne cream ocazii, atitudinea sa fie aceeasi. Ne intereseaza si rezultatul, pentru ca victoriile iti aduc liniste, certitudinea ca munca noastra da roade" -Jasper Cillessen (Barcelona), Jeroen Zoet (PSV), Sergio Padt (FC Groningen)Daley Blind (Manchester United), Virgil van Dijk (Southampton), Joel Veltman (Ajax Amsterdam), Nathan Ake (Bournemouth), Matthijs de Ligt (Ajax Amsterdam), Timothy Fosu-Mensah (Crystal Palace), Karim Rekik (Hertha BSC)Memphis Depay (Olympique Lyon), Wesley Sneijder (Nice), Kevin Strootman (AS Roma), Marco van Ginkel (PSV), Donny van Beek (Ajax Amsterdam), Steven Berghuis (Feyenoord), Davy Propper (Brighton&Hove Albion), Tonny Vilhena (Feyenoord), Giorginio Wijnaldum (Liverpool)Ryan Babel (Besiktas), Quincy Promes (Spartak Moscova).