VIDEO Italia - Suedia 0-0/ Italia, cu ochii in lacrimi - Squadra Azzurra, in afara Mondialul din 2018

Italia, in afara CM de fotbal din 2018

Ultima data cand Italia ratase prezenta la un CM de fotbal a fost in 1958, atunci cand gazda intrecerii a fost tocmai...Suedia."Nu imi pare rau pentru mine, ci pentru intregul fotbal italian. Am esuat la ceva care are o importanta la nivel social. Exista cu certitudine un viitor pentru fotbalul italian, pentru ca avem mandrie, abilitate si determinare, iar dupa tumbele dezastruoase mereu gasim o cale de a ne ridica" -