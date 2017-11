Nationala Turciei a fost invinsa acasa de Albania, scor 3-2, intr-un meci amical/ Lucescu spune ca nu se gandeste sa demisioneze

Reprezentativa Turciei, antrenata de Mircea Lucescu, a fost invinsa, luni, cu scorul de 3-2, de selectionata Albaniei, intr-un meci amical disputat in Antalya, in care de la oaspeti a fost eliminat un jucator in minutul 42, potrivit news.ro.



Albania a deschis scorul prin Sadiku, in minutul 24. Acelasi jucator a marcat si in minutul 39, cu trei minute inainte de eliminarea lui Memushaj din nationala Albaniei. Al treilea gol al invingatorilor a fost inscris de Grezda, in minutul 56.

Pentru Turcia au marcat Cengiz Under '47 si Emre Akbaba '60.

Nationala Turciei a inceput meciul cu urmatorul "11": Volkan Babacan, Atila Turan, Serdar Aziz, Okay Yokuslu, Cenk Tosun, Hakan Calhanoglu, Caglar Soyuncu, Oguzhan Ozyakup, Cengiz Under, Kenan Karaman, Bar's Yard'mc.

Acesta a fost al saselea meci al lui Lucescu la conducerea echipei Turciei, iar bilantul tehnicianului roman este de o victorie, o remiza si patru infrangeri (inclusiv intr-un amical cu Romania).

Selectionerul Turciei, Mircea Lucescu, a declarat, luni seara, dupa meciul pierdut cu Albania, scor 2-3, ca nu se gandeste la demisie si ca este increzator ca echipa se va califica la Campionatul European. Lucescu a mai afirmat ca il va da in judecata pe un jurnalist turc care a insinuat ca selectionerul l-a convocat la echipa nationala pe Erol Erdal Alkan, jucator la Dordrecht, dupa interventia impresarului acestuia, potrivit news.ro.



"Sa-mi dau demisia? De ce? Dupa cum am mai spus, sunt obisnuit cu tot felul de reactii. Nu ma afecteaza ce se spune. Vom merge la Campionatul European. Insa trebuie cu totii sa ne aducem contributia. Nu merge cu hocus-pocus", a spus Lucescu, potrivit futbolarena.com.

In ceea ce il priveste pe Erol Alkan, jucator legitimat la FC Dordrecht, grupare din liga secunda olandeza, la care a ajuns in 2016 dupa ce in Turcia a jucat la Elazigspor, Kocaeli Birlik Spor si Hatayspor, Lucescu a declarat ca el a fost cel care a dorit sa il convoace.









Alte rezultate din partidele amicale disputate luni:

Armenia - Cipru 3-2

Georgia - Belarus 2-2

Venezuela - Iran 0-1

Bulgaria - Arabia Saudita 1-0