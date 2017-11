Gianluigi Buffon, unul dintre cei mai mari portari din istoria fotbalului, a venit in lacrimi la interviul de ddupa meciul in care Italia a ratat dupa 59 de ani prezenta la turneul final CM Rusia 2018. "S-a terminat. Timpul este un tiran... Nu imi pare rau pentru mine, ci pentru intregul fotbal italian. Am esuat la ceva care are o importanta la nivel social", a declarat marele portar.Sfarsitul trist la Nationala al unuia dintre cei mai mari portari din Istoria fotbalului care isi anunta retragerea, isi cere scuze suporterilor si le trimite un mesaj 'urmasilor" Donnarumma si Perin."Lacrimile lui Gigi Buffon sunt simbolul serii care lasa Italia sa iasa din Cupa Mondiala", titreaza La Gazetta dello Sport