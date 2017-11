Baraj pentru CM: Surpriza imensa produsa de Suedia! Italia rateaza dupa 59 de ani prezenta la turneul final al Campionatului Mondial

Lacrimile lui Buffon Foto: Gazzetta dello Sport

Italia a terminat doar 0-0 acasa cu Suedia (0-1 in tur) partida retur din barjul pentru CM din Rusia 2018 si rateaza pentru prima data dupa 59 de ani prezenta la turneul final al Campionatului Mondial. Se mai intamplase la Mondialul din '58 care s-a disputat, culmea, chiar in Suedia.Formatia lui Gimapiero Ventura a avut o prestatie palida si a avut prea putine ocazii de poarta pentru a pune in pericol poarta lui Olsen. Prima repriza a fost animata de greselile arbitrului Mateu Lahoz, care nu a dat doua penalty-uri pentru Suedia si unul pentru Italia., potrivit gsp.ro. Italienii au avut o sansa uriasa de a trimite meciul in prelungiri in minutul 67, cand sutul lui Florenzi a fost deviat in bara de un fundas al Suediei. La Gazetta dello Sport: "Italia, questa e l'Apocalisse. Siamo furori dal Mondiale!" "Lacrimile lui Gigi Buffon sunt simbolul serii care lasa Italia sa iasa din Cupa Mondiala"Gigi Buffon, in lacrimi dupa ultima partida pentru Nationala: "Dispiace per tutto il movimento. Ho finito, il tempo è tiranno". "Nu imi pare rau pentru mine, ci pentru intregul fotbal italian. Am esuat la ceva care are o importanta la nivel social". Sfarsitul trist la Nationala al unuia dintre cei mai mari portari din Istoria fotbalului care isi anunta retragerea, isi cere scuze suporterilor si le trimite un mesaj 'urmasilor" Donnarumma si Perin.- "Italia, campioana de patru ori la rand, nu reuseste sa ajunga la Cupa Mondiala, pentru prima oara din 1958, fiind infranta intr-un play-off de echipa Suediei." Asta inseamna ca Azzurri nu va fi prezenta in competitie, pentru a doua oara in intreaga istorie a echipei, primul esec fiind cunoscut in 1930. Ziarul italuian "Gazzetta dello Sport" a descris pierderea drept o "apocalipsa". Capitanul Gianluigi Buffon a afirma ca "Nu imi pare rau pentru mine, ci pentru intregul fotbal italian. Am esuat la ceva care are o importanta la nivel social". "Exista cu certitudine un viitor pentru fotbalul italian, pentru ca avem mandrie, abilitate si determinare, iar dupa tumbele dezastruoase mereu gasim o cale de a ne ridica". The Guardian scrie ca "Italienii au presat, au impins, dar nu au triumfat si, ca urmare, vor pierde campionatul mondial care va fi gazduit anul viitor in Rusia". Primul esec de o asemenea amploare in ultimele sase decenii. Esecul echipei este ceva cu care intreaga tara trebuie sa se confrunte. Imnul Suediei a fost intampinat cu o lipsa de respect din partea celor prezenti, care au fluierat pe intreg parcursul cantecului.