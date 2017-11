Ionut Negoita: Anunt oficial ca ma retrag de la Dinamo. Decizia mea este ireversibila

"Intr-adevar, am inteles ca greseala mea e ca am preluat un club cu datorii foarte mari. Dupa aproape cinci ani petrecuti la Dinamo, cu bune si rele, nu consider ca sunt infrant. Nu am castigat campionatul, nu am facut mari minuni, dar Dinamo traieste. Decizia mea de a ma retrage e ireversibila. Suta la suta aceasta e decizia mea, chiar daca in trecut am mai cochetat cu ideea insa am revenit. Pretul e unul modic, doar ca sa luam licenta am dat cateva milioane. Am decis cu sufletul cand am venit, pentru ca nu era alta solutie. Mai am sa ii dau domnului Badea doua milioane si eu vreau inca doua. Vreau sa ii ofer posibilitatea celui care vine sansa sa poata face performanta. Eu doar in Saftica am investit un milion de euro. Cumperi un club care are Saftica, care are autocar si zeci de masini. Probabil doar partea materiala valoreaza spre patru milioane", a mai spus Negoita la Digi Sport.El a precizat ca are sperante ca se va gasi un investitor pentru Dinamo. "Eu in seara aceasta anunt oficial ca ma retrag. Las pe maini bune echipa, bugetul este asigurat pana in vara. Cine vine, si sunt aproape convins ca cineva va veni, avem toate conditiile, totul e sa vina cu un plus de energie si de entuziasm pentru ca echipa sa faca acel pas catre o performanta mult mai inalta. Mi-as dori sa vina un investitor cum vad la CFR Cluj, care are potenta financiara si s-a pus pe treaba foarte bine. Dinamo e un brand mult mai mare decat CFR si atunci inseamna ca sunt sperante si pentru Dinamo sa gaseasca un investitor. Am un regret, ca as fi putut face mult mai mult, dar am facut tot ce am stiut si am putut mai bine. Mi-as fi dorit un titlu. Nu am avut niciun noroc", a mai afirmat Ionut Negoita.