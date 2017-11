​CM Fotbal: 28 de echipe au obtinut pana acum calificarea la turneul final gazduit de Rusia

Ultimele formatii care vor ajunge in Rusia vor fi cunoscute dupa meciurile: Italia - Suedia (0-1 in tur), Irlanda - Danemarca (0-0), Peru - Noua Zeelanda (0-0) si Australia - Honduras (0-0).Lista nationalelor care au obtinut deja biletele pentru Rusia.- echipa gazda, calificata din oficiuNigeria, Egipt, Senegal, Maroc, TunisiaBrazilia, Uruguay, Argentina, ColumbiaIran, Japonia, Coreea de Sud, Arabia SauditaMexic, Costa Rica, Panama;Germania, Anglia, Belgia, Spania, Polonia, Islanda, Serbia, Franta, Portugalia, Elvetia, Croatia.Campionatul Mondial de fotbal se va disputa in perioada 14 iunie - 15 iulie 2018.