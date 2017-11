Liga 1: Sebastian Mailat, noul jucator al CFR-ului; Fotbalistul era dorit si de FCSB

"Ne-am intarit in ofensiva! Sebastian Arpad Mailat este jucatorul CFR-ului pentru urmatorii 4 ani. CFR Cluj anunta transferul mijlocasului Sebastian Arpad Mailat, cel care a imbracat pana de curand tricoul echipei ACS Poli Timisoara. Fotbalistul de 19 ani va purta tricoul cu numarul 27 si se va alatura lotului pregatit de Dan Petrescu in zilele urmatoare", a precizat gruparea ardeleana.Fotbalistul spune ca a ales proiectul de la CFR Cluj."Sunt fericit si mandru ca am ajuns la un club precum este CFR Cluj. Vreau sa muncesc mult pentru a face performanta cu aceasta echipa. Am ales CFR pentru proiectul ambitios care este aici, dar si pentru faptul ca voi avea ocazia sa fiu antrenat de Dan Petrescu", a declarat el.Mailat se incadreaza in noua strategie a clubului CFR Cluj, de a transfera tineri jucatori romani. In aceasta saptamana, clujenii au anuntat ca mijlocasul Valentin Costache, 19 ani, de la FC Dinamo, se va alatura echipei antrenate de Dan Petrescu, in iarna.