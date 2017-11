A 24-a accidentare pentru Gareth Bale de la transferul la Real Madrid - Ar putea rata tot sezonul

Jucatorul va trebui sa treaca de aceasta data peste o ruptura fibrilara la muschiul aductor stang, accidentare care il va face sa stea departe de gazon, cel mai probabil, pana la finalul sezonului in curs.Galezul a sosit la Madrid in iunie 2013, de la Tottenham. Din cauza accidentarilor, Bale a pierdut in total 79 de meciuri oficiale la echipa madrilena, 40 din ultimele 60 de jocuri disputate de formatia pregatita de Zinedine Zidane.Galezul era in recuperare dupa o alta accidentare si spera sa revina pe teren la derbiul cu Atletico Madrid, din 18 noiembrie, informeaza News.ro.La Real Madrid, Gareth Bale are un salariu brut de 20 de milioane de euro pe stagiune.