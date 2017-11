Cat il costa pe Patrice Evra lovitura de picior data unui suporter: Contractul cu Olympique de Marseille, reziliat, suspendare din competitiile europene pana in iulie 2018

"Contractul cu jucatorul este oficial reziliat, cu efect imediat", a precizat OM.Cu putin timp inainte, UEFA a anuntat ca fotbalistul este suspendat din toate competitiile europene (Liga Campionilor si Europa League) pana in 30 iunie 2018, la care se adauga o amenda de 10.000 de euro.Jucatorul in varsta de 36 de ani a lovit cu piciorul un suporter care il injura inaitne de infrangerea cu portughezii de la Guimaraes (1-0). Prin acest gest, a fost exclus inainte de lovitura de incepere a meciului, o premiera in istoria competitiei.