Cupa Romaniei: Programul meciurilor din optimi

Partidele se vor disputa intr-o singura mansa, pe terenul echipei de categorie inferioara sau mai slab clasata in campionatul precedent.Doua echipe nu vor putea juca insa pe propriul stadion deoarece partidele lor au fost programate in nocturna, iar arenele lor nu dispun de o astfel de instalatie, informeaza Digi Sport. Este vorba de CS Afumati si Chindia Targoviste, care trebuie sa isi caute alte stadioane pentru meciurile cu CS U Craiova, respectiv Astra Giurgiu.Cele mai importante partide din optimi vor fi transmise in direct pe Digi Sport, Telekom Sport si Pro X.Ora 14:00: Unirea Slobozia - CSM Poli IasiOra 18:00: CS Afumati - CSU CraiovaOra 21:00: FC Botosani - ViitorulOra 17:30: Chindia Targoviste - AstraOra 20:30: Universitatea Cluj - DinamoOra 14:00: AFC Hermannstadt - Juventus BucurestiOra 18:30: CS Mioveni - Gaz Metan MediasOra 21:30: ACS Poli Timisoara - FCSB