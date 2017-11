Xavi Hernandez se retrage din activitate la finalul anului - Spaniolul vrea sa devina antrenor

Dupa ce s-a despartit de FC Barcelona, in 2015, Xavi s-a transferat in Qatar, la Al Sadd, unde evolueaza si in prezent. In luna aprilie a acestui an, Xavi a castigat primul trofeu alaturi de Al Sadd - Cupa Qatarului.24 de ani a petrecut Xavi la Barcelona, 17 dintre ei la echipa de seniori. Primul lui meci la echipa mare a fost in sezonul 1998-1999, cand avea 18 ani. Xavi a adunat 767 de jocuri in toate competitiile in tricoul blaugrana, un record de aparitii pentru clubul catalan.Alaturi de catalani, Xavi a castigat nu mai putin de 25 de trofee, printre care 8 titluri de campion al Spaniei si 4 Ligi ale Campionilor.Xavi a evoluat in 133 de partide pentru prima reprezentativa a Spaniei si a marcat 13 goluri. Alaturi de echipa nationala, spaniolul a castigat Cupa Mondiala in 2010 si Campionatul European in 2008 si 2012."Am avut norocul de a nu fi accidentat, dar cred ca se apropie finalul carierei mele. Sunt deja in regres. In Qatar am putut evolua, dar ma simt din ce in ce mai obosit, mi-e tot mai greu sa mai recuperez si sunt convins ca acesta va fi ultimul meu an ca fotbalist. Am in minte ideea de a obtine licenta anul viitor si sa devin antrenor", a declarat Xavi, coform Sport, citat de Digi Sport."Lumea spune ca Leo are un caracter special, dificil, puternic, dar nu. Nu este atat de dificil cum cred oameni. Este foarte simplu, e o persoana normala. Este capabil insa sa dribleze, sa organizeze jocul, sa pasese, chiar decisiv, sa patrunda printre adversari, sa bata lovituri libere, penalty-uri, sa suteze din afara careului...Este un fotbalist complet care a progresat de-a lungul carierei. La Barcelona si la nationala Argentinei nu-ti permiti sa pasezi zece minute fara ca Messi sa atinga mingea. Intra singur in joc. El trebuie sa se afle acolo unde se intampla lucrurile, acolo unde ajunge mingea", a spus Xavi.1. Xavi Hernandez: 767 meciuri2. Andres Iniesta: 6433. Lionel Messi: 6004. Carles Puyol 5938 titluri de campion in La Liga: 1999, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 20156 Supercupe ale Spaniei: 2006, 2007, 2010, 2011, 2012, 20144 UEFA Champions League: 2006, 2009, 2011, 20153 Cupe ale Regelui: 2009, 2012, 20152 CM ale cluburilor: 2010, 20122 Supercupe ale Europei: 2010, 20122 Campionate Europene: 2008, 20121 Campionat Mondial: 20101 CM Under-20: 1999O Cupa a Qatarului: 2017