Castigatorul Balonului de Aur va fi anuntat la 7 decembrie

Castigatorul trofeului va fi anuntat de fostul international francez David Ginola, in cadrul emisiunii ce va incepe la ora 20.45.Lista completa a jucatorilor nominalizati este urmatoarea: Neymar (Paris Saint-Germain), N'golo Kante (Chelsea), Lukas Modric (Real Madrid), Marcelo (Real Madrid), Paulo Dybala (Juventus Torino), Philippe Coutinho (Liverpool), Kevin de Bruyne (Manchester City), David De Gea (Manchester United), Edin Dzeko (AS Roma), Harry Kane (Tottenham), Robert Lewandowski (Bayern Munchen), Dries Mertens (Napoli), Jan Oblak (Atletico de Madrid), Sergio Ramos (Real Madrid), Luis Suarez (FC Barcelona), Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund), Karim Benzema (Real Madrid), Leonardo Bonucci (AC Milan), Edinson Cavani (Paris Saint-Germain), Gianluigi Buffon (Juventus Torino), Radamel Falcao (AS Monaco), Antoine Griezmann (Atletico Madrid), Eden Hazard (Chelsea), Mats Hummels (Bayern Munchen), Isco (Real Madrid), Toni Kroos ( Real Madrid), Sadio Mane (Liverpool), Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain), Lionel Messi (FC Barcelona), Cristiano Ronaldo (Real Madrid).Ultimele noua editii ale Balonului de Aur au fost castigate de Cristiano Ronaldo (2008, 2013, 2014, 2016) si Lionel Messi (2009, 2010, 2011, 2012, 2015).