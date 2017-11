Euro 2019 U21, preliminarii: Romania - Portugalia (de la ora 19:00)/ "Tricolorii" sunt lideri in cursa pentru o calificare istorica

Dupa primele patru partide jucate, Romania a obtinut trei victorii (2-0 cu Liechtenstein, 3-1 cu Bosnia si Hertegovina, 2-0 cu Elvetia, toate in deplasare) si o remiza acasa, scor 1-1, cu Elvetia.Condusi de selectionerul Rui Jorge, lusitanii au fost prezenti si la turneul final din acest an gazduit de Polonia, dar au ratat calificarea in semifinale. La Campionatul European din 2015, portughezii au jucat finala, pe care au pierdut-o in fata Suediei, dupa lovituri de departajare.Romania nu s-a mai calificat la un Campionat European U21 din 1998, aceasta fiind si singura participare. Atunci, "tricolorii" au obtinut calificarea sub comanda lui Victor Piturca. Gazda turneului final din acel an a fost chiar Romania.Cele doua echipe s-au intalnit si in campania de calificare pentru Euro 2000. Dupa un egal in Portugalia (1-1), Romania a pierdut acasa, scor 2-3."Portugalia e cel mai puternic adversar, dar nu e o formatie invincibila. S-a vazut asta in Bosnia, unde gazdele au reusit sa castige cu o foarte buna organizare tactica. Ne astepta un meci foarte greu, vor fi momente in care vom suferi, dar trebuie sa fim pregatiti si pentru asta. Avem o Echipa Buna si noi, formam un grup unit si cred ca putem obtine un rezultat bun",Tot astazi, in grupa 8, de la ora 20:00, Tara Galilor primeste vizita Bosniei si Hertegovina.Ionut Radu (Avellino), Relu Stoian (Juventus Bucuresti), Catalin Cabuz (AFC Hermannstadt);Cristian Manea (CFR Cluj), Ionut Nedelcearu (FC Dinamo), Alexandru Pascanu (Leicester City), Virgil Ghita (FC Viitorul), Andrei Radu (Aris Limassol), Vlad Olteanu (FC Voluntari), Stefan Vladoiu (Sportul Snagov);Dragos Nedelcu (FCSB), Dennis Man (FCSB), Marco Dulca (Swansea), Mihai Dobre (FC Bury), Ianis Hagi (ACF Fiorentina), Alexandru Cicaldau (FC Viitorul), Andrei Ciobanu (FC Viitorul), Silviu Balaure (AFC Astra), Doru Dumitrescu (FC Viitorul), Razvan Marin (Standard Liege);George Puscas (Benevento Calcio), Adrian Petre (Esjberg), Florinel Coman (FCSB).1. Romania 10p (4 jocuri)2. Elvetia 7p (5j)3. Bosnia 6p (4j)4. Tara Galilor 6p (3j)5. Portugalia 3p (2j)6. Liechtenstein 0p (4j)La turneul final se califica direct castigatoarele celor noua grupe, in timp ce patru ocupante ale locurilor secunde cu cel mai bun punctaj vor disputa un baraj.Bosnia-Hertegovina - Liechtenstein 6-0 (28.03.2017); Liechtenstein - ROMANIA 0-2, Elvetia - Bosnia-Hertegovina 1-0 (13.06.2017); Bosnia-Hertegovina - ROMANIA 1-3, Elvetia - Tara Galilor 0-3 (01.09.2017); ROMANIA - Elvetia 1-1, Portugalia - Tara Galilor 2-0 (05.09.2017), Elvetia - ROMANIA 0-2 (06.10.2017), Bosnia-Hertegovina - Portugalia 3-1 (10.10.2017), Liechtenstein - Elvetia 0-2 (10.10.2017)10.11.2017 Romania - Portugalia14.11.2017 Tara Galilor- Romania07.09.2018 Portugalia - Romania11.09.2018 Romania - Bosnia-Hertegovina