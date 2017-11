FOTO Adidas a lansat mingea oficiala pentru Campionatul Mondial din 2018

Introducing Telstar 18 - the Official Match Ball for the 2018 FIFA #WorldCup! pic.twitter.com/nOqseEElQp ￯ FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) 9 noiembrie 2017

Acest balon se doreste a fi un omagiu adus primei mingi adidas folosita la Cupa Mondiala. Telstar 18 evoca cele mai frumoase amintiri ale Cupei Mondiale din 1970, marcata de legende precum Pele, Gerd Muller, Giacinto Facchetti, Pedro Rocha sau Bobby Moore, a anuntat FIFA.provine din pozitionarea sa ca "Star de televiziune". Este prima minge decorata cu pentagoane negre, care a schimbat design-ul din fotbal pentru totdeauna, modelul fiind conceput pentru a se evidentia pe ecranele alb-negru ale televizioarelor. Aproape 50 de ani mai tarziu, Telstar 18 dispune de o carcasa noua, de inalta tehnologie, cu elemente care includ ambalaje reciclate.- prima data cand se utilizeaza un cip in realizarea unei mingi oficiale de fotbal - si la momentul actual devine cea mai inovativa minge a Campionatului Mondial. Cipul faciliteaza consumatorilor interactiunea cu mingea folosind un smartphone. In momentul interactiunii, fiecare minge genereaza un cod unic, oferind continut si informatii exclusive pentru utilizator. Experienta personalizata si localizarea permit afisarea detaliilor specifice fiecarei mingi si le ofera utilizatorilor acces la provocari la care pot participa pana la inceputul Campionatului Mondial."Am fost suficient de norocos sa descopar aceasta minge putin mai devreme si am reusit chiar sa o testez. Imi place totul la ea: noul desing, culorile, totul",Fotbalistul argentinian se afla in Rusia cu nationala tarii sale, care urmeaza sa dispute doua meciuri amicale: primul in compania reprezentativei tarii gazda, Rusia, cu ocazia inaugurarii stadionului Lujiniki din Moscova, care va gazdui partida inaugurala a CM 2018, iar cel de-al doilea marti, impotriva selectionatei Nigeriei, la Krasnodar, scrie Agerpres.Potrivit informatiilor oferite de Federatia rusa de fotbal, noul balon creat de Adidas va fi pus in vanzare vineri, la pretul de 10.000 de ruble (aproximativ 150 de euro).Pana in acest moment,la turneul final de anul viitor:Rusia (echipa gazda, calificata din oficiu),Nigeria, Egipt (ambele din Africa),Brazilia, Uruguay, Argentina, Columbia (toate din America de Sud),Iran, Japonia, Coreea de Sud, Arabia Saudita (toate din Asia),Mexic, Costa Rica, Panama (CONCACAF - America de Nord, Centrala si Caraibe),Germania, Anglia, Belgia, Spania, Polonia, Islanda, Serbia, Franta, Portugalia (toate din Europa).Ultimele noua locuri care duc la Mondial vor fi ocupate dupa cum urmeaza: patru dupa barajul din Europa, doua dupa disputele Peru vs Noua Zeelanda si Australia vs Honduras, iar ultimele trei dupa incheierea preliminariilor din Africa.Irlanda de Nord - Elvetia (0-1 in tur)Croatia - Grecia (4-1 in tur)Danemarca - IrlandaSuedia - Italiaa grupelor CM 2018 va avea loc pe 1 decembrie, la Moscova.Campionatul Mondial de Fotbal se va disputa in perioada 14 iunie - 15 iulie, in Rusia.Sursa foto: fifa.com