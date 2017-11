Presa turca: "Statistica infricosatoare cu Lucescu!", "Echipa nationala a fost doborata de un jucator de la Karabukspor"

Presa din Turcia a scris, joi seara, dupa meciul amical pierdut de selectionata pregatita de Mircea Lucescu in fata Romaniei, scor 0-2, ca bilantul de pana acum al romanului este "infricosator" si ca echipa nu a dat sperante pentru viitor, potrivit news.ro.



"Nationala nu a satisfacut la Lucescu acasa!", a notat sporx.com, in timp ce Hurriyet a titrat: "Echipa nationala nu a dat sperante" "Turcia a jucat prost in fata adversarei sale si nu a dat sperante pentru viitor", mentioneaza jurnalul turc.

Potrivit futbolarena.com, jurnalistul Turgay Demir l-a criticat dur pe Mircea Lucescu la A Spor si a mentionat ca turcilor le-a venit o oferta pentru un meci cu Argentina, dar tehnicianul roman nu a fost de acord, temandu-se probabil de scor.

"Statistica infricosatoare cu Lucescu! In cinci meciuri doar", a notat si Fotomac, adaugand: "Echipa nationala a castigat un singur meci cu Lucescu, din cele cinci disputate, patru oficiale si unui amical".

Cumhuriyet scrie ca echipa Turciei a avut o prestatie "sub medie". "Nationala a avut o prestatie sub medie timp de 90 de minute si aproape ca nu a avut nicio ocazie. Prima reprezentativa continua cu rezultatele nesatisfacatoare sub conducerea lui Lucescu. Cu tehnicianul roman, echipa Turciei a inregistrat in cinci meciuri o victorie, trei infrangeri si o remiza si a inscris doar trei goluri si a primit noua", se arata in cotidianul turc.

"Echipa nationala a fost doborata de un jucator de la Karabukspor", este titlul dintr-un alt jurnal, Milliyet.

Presa turca scrie, pe de alta parte, si despre manifestarile de afectiune ale fanilor romani fata de Mircea Lucescu, la meciul de la Cluj-Napoca.

Reprezentativa Romaniei a invins, joi, cu scorul de 2-0 (1-0), selectionata Turciei, antrenata de Mircea Lucescu, intr-un meci amical disputat la Cluj-Napoca. Ambele goluri au fost marcate de Gheorghe Grozav in minutele 42 si 69.