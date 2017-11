Manchester City a inregistrat o cifra de afaceri record in sezonul 2016/2017

City a obtinut un profit de 1,08 milioane lire sterline, in regres sensibil fata de cele 20,5 milioane lire sterline raportate anul trecut. Clubul a explicat ca exercitiul financiar a fost calculat pe 13 luni in loc de 12 si acest fapt a afectat profitul.Veniturile clubului au crescut cu 21% fata de exercitiul precedent, in timp ce costurile cu salariile au scazut cu 56%.Clubul englez nu are niciun fel de datorii, iar presedintele lui City, Khaldoon Al Mubarak, anticipeaza pentru anul viitor venituri de circa 500 milioane lire sterline.Sezonul trecut, Manchester City nu a castigat niciun trofeu, dar directorul executiv Ferran Soriano a fost multumit de progresul si potentialul echipei conduse de Pep Guardiola. City a cheltuit sume mari in mercato de vara, cand i-a adus pe Benjamin Mendy, Kyle Walker, Bernardo Silva, Ederson si Danilo, dar echipa ocupa primul loc in Premier League, cu 8 puncte avans fata de prima urmaritoare, Manchester United.