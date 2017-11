Partida amicala: Romania vs Turcia (de la ora 20:15)/ Contra: "Eu sper sa fie inceputul pentru ambele echipe. Sper sa ne vedem in 2020 la turneul final"

Meciul va fi arbitrat de portughezul Tiago Bruno Lopes Martins. Arbitri asistenti au fost delegati Ricardo Jorge Ferreira Santos si Luis Andre Ferreira Pinto Campos, iar arbitru de rezerva va fi clujeanul Horatiu Fesnic.La fel ca Romania, Turcia a ratat calificarea la Campionatul Mondial din Rusia, desi a schimbat selectionerul cu patru etape inainte de finalul preliminariilor, cand inca mai existau sanse. Venirea lui Mircea Lucescu n-a adus rezultatele asteptate, tehnicianul roman debutand cu un esec in Ucraina, scor 0-2. A urmat succesul in fata Croatiei, scor 1-0, insa turcii au pierdut calificarea dupa infrangerea de pe teren propriu, scor 0-3 cu Islanda. In ultimul meci din preliminarii, Turcia a incheiat la egalitate cu Finlanda, scor 2-2.De partea cealalta, Cosmin Contra i-a luat locul pe banca germanului Christoph Daum, insa intr-un moment in care tricolorii nu mai aveau nicio sansa de calificare la turneul final din Rusia. Sub comanda lui Contra, nationala Romaniei a inregistrat doua rezultate pozitive: 3-1 cu Kazahstan si 1-1 cu Danemarca.In preliminariile pentru CM 2018, Romania a acumulat 13 puncte, marcand 12 goluri si primind 10, in vreme ce turcii au acumulat 15 puncte, reusind 14 goluri si incasand 13. Ambele echipe au terminat pe pozitia a patra in grupe.Istoricul intalnirilor dintre Romania si Turcia este unul extrem de bogat, cele doua reprezentative duelandu-se de 24 de ori pana in prezent. Bilantul general este unul favorabil Romaniei, "tricolorii" trecandu-si in cont 13 victorii, turcii doar 4, iar restul de sapte partide s-au incheiat nedecis.17 dintre cele 24 de partide au fost amicale. Romania a inregistrat opt victorii, Turcia a castigat de doua ori, iar sapte meciuri s-au terminat la egalitate.Ultimele confruntari cu Turcia au avut loc in 2012 (1-0 la Istanbul), respectiv 2013 (0-2 la Bucuresti), in preliminariile Campionatului Mondial din 2014.Nita - Sapunaru, Grigore, Chiriches, Tosca - Stanciu, Pintilii - Chipciu, Budescu, Grozav - Andone. Selectioner: Cosmin Contra.Absenti - B. Stancu, Latovlevici (accidentati)Babacan - Tufan, Toprak, Soyuncu, Koybasi - Inan, Yoksulu - Yazici, Ozyakup, Calhanoglu - Tosun. Selectioner: Mircea Lucescu.Ciprian Tatarusanu (Nantes, 48/0), Costel Pantilimon (Deportivo La Coruna, 25/0), Bogdan Lobont (AS Roma, 85/0), Florin Nita (FCSB, 0/0);Mihai Balasa (FCSB, 1/0), Cosmin Moti (Ludogorets, 11/0), Vlad Chiriches (Napoli, 51/0), Dragos Grigore (Al-Sailiya, 30/0), Cristian Sapunaru (Kayserispor, 22/0), Alin Tosca (Real Betis, 9/0), Nicusor Bancu (CSU Craiova, 1/0), Cristian Ganea (FC Viitorul, 4/0);Sergiu Hanca (Dinamo, 3/0), Eric Bicfalvi (FC Ural, 4/0), Mihai Pintilii (FCSB, 38/1), Ovidiu Hoban (CFR Cluj, 29/1), Nicolae Stanciu (Anderlecht, 17/6), Alexandru Chipciu (Anderlecht, 31/4), Gheorghe Grozav (Karabukspor, 16/3), Gabriel Torje (Karabukspor, 54/11), Ciprian Deac (CFR Cluj, 12/1), Alexandru Baluta (CSU Craiova, 4/1), Florin Tanase (FCSB, 2/0), Constantin Budescu (FCSB, 6/4);Florin Andone (Deportivo La Coruna, 19/1), Claudiu Keseru (Ludogorets, 20/6), Denis Alibec (FCSB, 7/1), George Tucudean (FC Viitorul, 1/0).Pe 14 noiembrie, de la ora 21:00, pe Arena Nationala, tricolorii vor juca impotriva Olandei.Nationala Romaniei va disputa urmatoarele jocuri oficiale in septembrie 2018, odata cu debutul noii competitii Liga Natiunilor UEFA. Tragerea la sorti a grupelor va avea loc pe 24 ianuarie 2018."Eu sper sa fie inceputul pentru ambele echipe. Sper sa ne vedem in 2020 la turneul final (n.r. Campionatul European de fotbal). Ar fi o bucurie pentru ambele reprezentative. Mircea Lucescu e cel mai mare antrenor roman, cu rezultate extraordinare. E un exemplu de urmat pentru antrenorii tineri.Intotdeauna e bine sa te duelezi cu astfel de antrenori. Nu m-am gandit la doua formule. Am meciul de maine, dupa care ma gandesc si la cel cu Olanda. Cel mai important e meciul de maine","Este doar un meci, pentru mine, de observare a unor jucatori noi, iar pentru echipa Romaniei de consolidare a unui lot care a demonstrat, in ultimele doua jocuri, un anumit nivel de valoare. (...) E un meci amical, un meci de prietenie, un meci de pregatire. Am fost initiatorul acestui joc. Imediat am luat legatura cu Federatia pentru a avea acest joc. Mi-am dorit foarte mult sa intalnesc echipa Romaniei. Daca nu am putut sa o conduc de pe margine, macar sa o pot intalni pe terenul de joc","Nu avem nevoie de victorie, avem nevoie sa ne confirmam niste judecati, niste ganduri si niste dorinte. Nu e vorba de victorie. Victoria si infrangerea sunt fatete ale aceleasi monede. Depinde cum cade. Depinde de foarte multe lucruri, nu doar de antrenor", a mai spus Lucescu.Romania - Muntenegru 1-1Armenia - Romania 0-5Kazahstan - Romania 0-0Romania - Polonia 0-3Romania - Danemarca 0-0Polonia - Romania 3-1Romania - Armenia 1-0Muntenegru - Romania 1-0Romania - Kazahstan 3-1Danemarca - Romania 1-1Croatia - Turcia 1-1Turcia - Ucraina 2-2Islanda - Turcia 2-0Turcia - Kosovo 2-0Turcia - Finlanda 2-0Kosovo - Turcia 1-4Ucraina - Turcia 2-0Turcia - Croatia 1-0Turcia - Islanda 0-3Finlanda - Turcia 2-2