​​FOTOGALERIE Compania Nationala de Investitii a finalizat lucrarile la Stadionul din Craiova. Arena are peste 30.000 de locuri si a costat 240 milioane lei

Stadionul de fotbal are o capacitate de 30.983 de locuri in tribune pentru spectatori, dupa cum urmeaza:- 232 de locuri pentru persoane cu dizabilitati in scaune cu rotile, inclusiv insotitori;- 350 de locuri pentru reprezentantii mass-media;- 2368 de locuri pentru spectatori VIP, din care 440 de locuri in loje;- 28.033 de locuri pentru public.De asemenea, beneficiaza de spatii destinate sportivilor (vestiare cu grupuri sanitare, sali de antrenament, cabinet medical), presei (tribuna media, zona de lucru pentru presa, sala de conferinte, zona mixta, zona flash interviu si studiouri TV etc.), administratie (birouri, sali de sedinta si proiectie, spatii de depozitare, vestiare etc.), zona de cazare sportiva cu camere si cu facilitati de recuperare pentru sportivi si este prevazut cu parcari si accese de diferite categorii concepute si realizate intr-o maniera de organizare flexibila, in functie de necesitatile organizatorilor de evenimente din fiecare dintre cele 3 obiective : Stadion de fotbal, Sala Polivalenta si Stadion de atletism.Stadionul a fost conceput pentru a putea gazdui meciuri din cadrul UEFA Champions League, UEFA Europa League, FRF - Liga I. Stadionul va putea fi folosit de asemenea pentru alte tipuri de sporturi: rugby (Rugby Union si Rugby League, rugby in 7), oina, hochei pe iarba, minihochei sau fotbal american. Se vor putea organiza in incinta complexului sportiv si concerte, targuri, expozitii, evenimente culturale si sociale.Stadionul a fost realizat prin "Programul national de constructii de interes public", subprogramul "Complexuri sportive", derulat de Ministerul Dezvoltarii Ragionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene (MDRAPFE) prin Compania Nationala de Investitii.Modernizarea stadionului a fost aprobat in anul 2014 prin Hotararea de Guvern nr 900/2014, contractul pentru executia lucrarilor a fost semnat in luna mai 2015, iar in luna septembrie au demarat lucrarile.