West Ham United l-a dat afara pe antrenorul Slaven Bilic

Ultima infrangere, scor 1-4, suferita, sambata, de West Ham in fata formatiei Liverpool, i-a fost fatala lui Bilic."Ciocanarii" au ajuns pe loc de retrogradare, 18, dupa ce in acest sezon au obtinut doar noua puncte (doua victorii, trei rezultate de egalitate si sase infrangeri), in 11 etape.In varsta de 49 de ani, Bilic era la West Ham United din 2015, dupa ce anterior pregatise Hajduk Split, nationalele croate de tineret si de seniori, Lokomotiv Moscova si Besiktas.Fostul antrenor al echipelor Everton si Manchester United, David Moyes, ar putea fi numit la West Ham, in locul croatului.