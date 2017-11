Liga 1: FCSB - Concordia Chiajna 2-1/ Gnohere, decisiv - FCSB se mentine pe prima pozitie

Rezultatul final al confruntarii de pe "Arena Nationala" a fost stabilit inca din prima repriza. Dragos Nedelcu a deschis scorul in minutul 14, printr-un sut imparabil de la aproximativ 25 de metri.Avantajul gazdelor n-a durat decat trei minute, Andrei Marc restabilind egalitatea cu o lovitura de cap, dupa o iesire gresita a lui Nita la un corner. Gnohere a inchis tabela in minutul 40, cu un sut cu latul, din interiorul careului.FCSB e neinvinsa de opt etape, in care are sase victorii si doua egaluri. Concordia se afla la a treia infrangere consecutiva in campionat."Ne asteptam la un joc greu. Pacat ca am primit iar gol dintr-o faza fixa. Important este insa ca am avut reactie dupa, ne-am creat 4-5 ocazii clare. Important este ca am castigat jocul, ca revenim pe primul loc. Mi-era frica de faptul ca vor exista o stare de oboseala si o automultumire. Denis Alibec a avut azi doua ocazii de a marca. Usor-usor revine in forma",FCSB: Nita - Enache, Balasa, Planici, Momcilovici - Nedelcu, Ov. Popescu (Pintilii '68) - Man (Coman '46), Tanase, Teixeira - Gnohere (Alibec '78). Antrenor: Nicolae DicaConcordia Chiajna: Caparco - Patache, A. Marc, Albu, Fota - Babic (Bud '70), Bucsa - Deaconu (Bawab '60), Cristescu (Pena '87), Bumba - Batin. Antrenor: Ion MoldovanCartonase galbene: Patache '61, Bumba '90Arbitri: Sebastian Coltescu - Adrian Radu Ghinguleac, Dragos Iliescu - Ionut CozaObservatori: Laszlo Sajtos, Marian BucurescuSursa foto: captura soccerstand.com