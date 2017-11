​VIDEO Barcelona - Sevilla 2-1/ "Dubla" lui Paco Alcacer - Messi a jucat meciul cu numarul 600 pentru Barcelona

Paco Alcacer a marcat in minutele 23 si 65. Pentru FC Sevilla a inscris Pizarro, in minutul 59.In urma acestui succes, Barcelona isi pastreaza avansul de patru puncte fata de FC Valencia si de opt puncte fata de Atletico Madrid.In varsta de 30 de ani, Messi este al treilea jucator al Barcelonei care ajunge la 600 de meciuri, dupa Xavi Hernandez (767 meciuri) si Andres Iniesta (643 meciuri).Cu 523 goluri in 600 de meciuri oficiale, argentinianul este cel mai bun marcator din istoria clubului catalan.Chiar daca nu a reusit sa inscrie in meciul de pe Camp Nou, Sevilla este "victima" preferata a cvintuplului castigator al "Balonului de Aur". Messi a marcat de 29 de ori contra andaluzilor, 27 goluri impotriva lui Atletico Madrid, 24 cu Valencia si cate 23 cu Osasuna si Real Madrid.Alaves - Espanyol 1 - 0Deportivo La Coruna - Atletico Madrid 0 - 1Valencia - Leganes 3 - 01. Barcelona 31 puncte2. Valencia 273. Atletico Madrid 234. Real Madrid 20 (- un joc)5. Sevilla 196. Villarreal 17 (- un joc)Partidele Levante-Girona, Celta Vigo-Athletic Bilbao, Real Sociedad-Eibar, Villareal-Malaga si Real Madrid-Las Palmas se vor disputa duminica.