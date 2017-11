VIDEO Borussia Dortmund - Bayern Munchen 1-3/ Super executie reusita de Robert Lewandowski

Pentru Bayern Munchen au inscris Robben (17'), Lewandowski (37') si Alaba (67'), in timp ce Marc Bartra (88') a punctat pentru Borussia Dortmund.Olandezul Robben a devenit jucatorul strain cu cele mai multe goluri inscrise pentru Bayern Munchen in Bundesliga - 93. El l-a depasit pe Giovane Elber, care a marcat 92 de goluri pentru Bayern, potrivit News.ro.Dupa 11 etape disputate in Bundesliga, Bayern Munchen se afla pe primul loc in clasament, cu 26 de puncte. Podiumul este completat de Leipzig (22 puncte) si Borussia Dortmund (20 de puncte).Dortmund se afla la a patra partida consecutiva fara victorie in Bundesliga, avand trei infrangeri si o remiza.Dortmund - Bayern Munich 1 - 3B. Monchengladbach - 1. FSV Mainz 1 - 1FC Augsburg - Bayer Leverkusen 1 - 1Hamburger SV - VfB Stuttgart 3 - 1RB Leipzig - Hannover 2 - 1SC Freiburg - Schalke 0 - 1Eintracht Frankfurt - SV Werder Bremen 2 - 11. Bayern Munchen 26 puncte2. RB Leipzig 223. Dortmund 204. Schalke 205. Hannover 186. Eintracht Frankfurt 18