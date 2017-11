VIDEO Angers - PSG 0-5/ "Dubla" pentru Mbappe si Cavani - Uruguayanul a inscris golul 100 in Ligue 1

Golurile victoriei au fost inscrise de Mbappe (5', 84'), Draxler (14') si Cavani (30', 60').Cavani a inscris pentru 3-0 in partida de pe stadionul "Jean-Bouin", reusind astfel golul 100 in campionatul Frantei. Uruguayanul a ajuns la 11 goluri marcate in actualul sezon din Ligue 1.Transferat in 2013 de la Napoli, Cavani a castigat cu PSG trei titluri de campion (2013/2014, 14/15, 15/16), trei Cupe ale Frantei (14/15, 15/16, 16/17), patru Cupe ale Ligii (13/14, 14/15, 15/16, 16/17) si cinci Supercupe ale Frantei (13/14, 14/15, 15/16, 16/17, 17/18).De remarcat ca brazilianul Dani Alves a oferit doua assist-uri la primele goluri marcate de echipa lui Unai Emery. De asemenea, Mbappe a pasat decisiv pentru golul cu numarul 100 al lui Cavani.1. PSG 32 puncte (+ un joc)2. AS Monaco 253. Lyon 224. Marseille 215. Nantes 206. St Etienne 18AS Monaco - GuingampMontpellier - AmiensNantes - ToulouseTroyes - Strasbourg