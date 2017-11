Messi va juca meciul 600 pentru Barcelona - Cifrele impresionante inregistrate de argentinian

Partida dintre Barcelona si Sevilla va incepe la ora 21:45, urmand sa fie in direct pe Digi Sport 2.Messi a venit la Barcelona de la Newell's Old Boys in anul 2000, cand avea doar 13 ani. A debutat la prima echipa dupa trei ani, intr-un meci amical cu FC Porto. Primul meci in La Liga l-a disputat impotriva celor de la Espanyol, la varsta de 17 ani, evoluand de atunci in 14 sezoane pentru FC Barcelona.Cu 523 goluri in 599 de meciuri oficiale, atacantul de 30 de ani este cel mai bun marcator din istoria clubului catalan.Alaturi de gruparea catalana, Messi a castigat 8 titluri de campion in La Liga, 4 trofee Champions Leagues, 5 Cupe ale Spaniei, 7 Supercupe ale Spaniei, 3 Supercupe ale Europei si de trei ori Cupa Mondiala a Cluburilor.La nivel individual, Lionel Messi a cucerit de cinci ori Balonul de Aur (2009, 2010, 2011, 2012, 2015), un record, si de patru ori Gheata de Aur (2010, 2012, 2013, 2017).La Liga: 392 de aparitiiChampions League: 119Cupa Spaniei: 62Supercupa Spaniei: 17Campionatul Mondial al Cluburilor: 5Supercupa Europei: 4Victorii: 425Infrangeri: 69Remize: 105La Liga: 361 de goluriChampions League: 97Cupa Spaniei: 44Supercupa Spaniei: 13Supercupa Europei: 3Campionatul Mondial al Cluburilor: 5Total: 523Frank Rijkaard: 110 partidePep Guardiola: 219Tito Vilanova: 50Gerardo 'Tata' Martino: 46Luis Enrique: 158Ernesto Valverde: 161. Frank Rijkaard: 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/082. Pep Guardiola: 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/123. Tito Vilanova: 2012/13 (Secundul Jordi Roura a pregatit 16 meciuri in acel sezon, Vilanova avand probleme de sanatate)4. Gerardo 'Tata' Martino: 2013/145. Luis Enrique: 2014/15, 2015/16, 2016/176. Ernesto Valverde: 2017/181. Real Madrid: 36 de partide2. Atletico Madrid: 353. Athletic Bilbao: 324. Sevilla: 305. Espanyol: 286. Valencia: 261. Sevilla: 29 de goluri2. Atletico Madrid: 273. Valencia: 244. Osasuna 235. Real Madrid 231. Xavi Hernandez: 767 meciuri2. Andres Iniesta: 6423. Lionel Messi: 5994. Carles Puyol 593Dupa zece etape disputate in La Liga, Barcelona este liderul clasamentului, cu 28 de puncte. Trupa lui Valverde a inregistrat pana acum noua victorii si un rezultat de egalitate. Podiumul este completat de Valencia (24 de puncte) si de Real Madrid (20 de puncte).In Champions League, Barcelona ocupa primul loc in Grupa D, cu 10 puncte (3 victorii si o remiza), inaintea lui Juventus (7 puncte), Sporting Lisabona (4 puncte) si Olympiakos Pireu (un punct).