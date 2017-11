Patrice Evra, suspendat de Olympique Marseille dupa ce a lovit un fan inaintea meciului cu Vitoria Guimaraes

Evra urmeaza sa aiba o discutie cu oficialii clubului, care vor decide apoi o eventuala sanctiune disciplinara.Olympique Marseille mentioneaza ca primele rezultate ale anchetei cu privire la incidentul de joi arata ca a existat "un grup de provocatori cu un comportament inacceptabil, adresandu-i injurii deosebit de grave jucatorului in timpul incalzirii acestuia pentru un meci important".Insa Patrice Evra, un jucator profesionist experimentat, nu trebuia sa reactioneze cum a facut-o, adauga gruparea franceza."Clubul isi continua ancheta si va recurge la toate mijloacele corecte pe care le are la dispozitie impotriva celor care, sub pretextul pasiunii lor pentru Marseille, pun in pericol reputatia echipei patrunzand pe teren si adresandu-i injurii unui jucator in loc sa il sustina", se mai arata in comunicatul clubului din Ligue 1.Patrice Evra a lovit un suporter in timpul incalzirii dinaintea meciului din deplasare cu Vitoria Guimaraes, din Europa League, gest pentru care a primit cartonas rosu inaintea jocului. Evra a fost insultat de fanii propriei echipe de la inceputul incalzirii, astfel ca la un moment dat s-a apropiat de ei pentru a discuta. Insa situatia a degenerat si Evra a reactionat cu o lovitura in stilul celor vazute in artele martiale, cu piciorul la nivelul capului unui fan. Internationalul francez era rezerva la meciul de joi.