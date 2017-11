​FOTO FRF a schimbat logo-ul si echipamentul nationalei de fotbal: Un element de pe stema seamana cu leul de la Peugeot - Cum vi se pare noua imagine a tricolorilor?

Actiunea de imagine a FRF vine la scurt timp dupa ce Romania a ratat, pentru a cincea oara consecutiv, calificarile pentru un Campionat Mondial. Aflata sub tirul suporterilor, Federatia l-a concediat pe antrenorul Cristoph Daum, inlocuindu-l cu Cosmin Contra, si a lansat o operatiune de PR."Avem un nou blazon, o noua identitate. E o responsabilitate, imi doresc ca jucatorii sa fie constienti de toata aceasta munca, de faptul ca reprezentam suporterii romani de pretutindeni. Sa nu uite inainte de a intra pe teren ca acest tricou insemana foarte mult. Eu vreau sa calific echipa la Campionatul European" -Echipamentul de baza va fi cel galben, in timp ce rosul va reprezenta varianta de rezerva. Portarii vor avea trei variante de tricouri: negru, violet si verde.Noile echipamente vor fi folosite in Liga Natiunilor si in meciurile din preliminariile EURO 2020.Stema nationalei reuneste cele cinci mari provincii ale Romaniei (Muntenia, Moldova, Ardealul, Oltenia si Dobrogea). Leul stilizat care reprezinta Oltenia aminteste de logo-ul celor de la Peugeot.