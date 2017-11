Nuri Sahin (Borussia Dortmund) si-a anuntat retragerea din nationala Turciei

''Doresc sa anunt ca pun capat carierei mele la echipa nationala'', a scris Sahin pe contul sau de Twitter, adaugand ca vrea sa lase locul unei alte generatii de fotbalisti.Ales drept cel mai bun jucator Bundesliga in 2011, Nuri Sahin a purtat de 52 de ori tricoul nationalei Turciei, marcand 2 goluri.Anuntul acestuia a venit intr-un moment in care prima reprezentativa de fotbal a Turciei, antrenata de romanul Mircea Lucescu, trece printr-o faza dificila, nereusind sa se califice la CM 2018 din Rusia.In iunie, atacantul si fostul capitan Arda Turan (FC Barcelona) si-a anuntat retragerea internationala dupa ce a atacat un jurnalist, dar a revenit asupra deciziei in august, in timp ce predecesorul lui Lucescu, Fatih Terim, si-a anuntat si el retragerea, in iulie, dupa ce a fost implicat intr-o incaierare intr-un restaurant.