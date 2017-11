Europa League FCSB si Hapoel Beer Sheva, scor 1-1. Echipa lui Dica se califica in 16-imile EL/ Lacrimile lui Alibec

Formatia Viktoria Plzen a invins, joi seara, pe teren propriu, cu scorul de 4-1, echipa Lugano, intr-un meci din etapa a patra a grupei G a Ligii Europa, in care lider este FCSB, potrivit news.ro.Echipa bucuresteana este lider in clasamentul grupei, cu 10 puncte, Pe locul doi se afla Viktoria Plzen - 6 puncte, pe trei este Hapoel Beer Sheva - 4 puncte si pe ultima pozitie se afla Lugano - 3 puncte.

Ultimele doua etape ale grupei G programeaza urmatoarele meciuri: Lugano - Hapoel Beer Sheva si Viktoria Plzen - FCSB, la 23 noiembrie, de la ora 20.00, si FCSB - Lugano si Hapoel Beer Sheva - Viktoria Plzen, la 7 decembrie, de la ora 22.05.

FCSB ataca mai mult, dar ocaziile mari lipsesc. Ambele echipe par multumite de rezultat. FCSB este calificata la acest scor, iar Hapoel pastreaza sanse la locul doi in grupa care asigura calificarea.Ocazie FCSB. Budescu executa cu efect o lovitura libera din partea stanga, dar Gnohere reia pe langa poartaMoment emotionant pe Arena Nationala. Alibec este schimbat si izbucneste in plans pe banca de rezerve, iar apoi pleaca la vestiare. Inca un meci fara realizari deosebiteOcazie mare Hapoel. Israelienii continua sa fie mai periculosi in aceste minute. Actiune buna a lui Anthony Nwakaeme in partea stanga, care intra in careu, il intoarce usor pe Pintilii si suteaza putin pe langa bara.Hapoel contraataca periculos pe partea dreapta. Urmeaza un corner si o lovitura periculoasa de cap de la 8 metri care trece putin pe langa bara.O dubla ocazie pentru FCSB cu Budescu in prim plan. Cel mai activ om al ros-albastrilor in repriza secunda.Arbitrul turc le refuza celor de la FCSB un penalty clar si eliminare dupa ce un fundas a oprit mingea pe linia portii cu mana. Budescu driblase portarul si a trimis spre poarta goala, dar un aparator a respins cu bratul stang intins mingea.

Cele doua echipe evolueaza in urmatoarele formule:

FCSB: Nita - Enache, Larie, Balasa, Junior Morais - Pintilii, Filip - Man, Budescu, Coman - Alibec. Antrenor: Nicolae Dica

Hapoel Beer Sheva: Goresh - Elo, Miguel Vitor, Taha, Korhut - Radi, Elhamed, Einbinder - Cuenca, Ben Sahar, Nwakaeme. Antrenor: Barak Bakhar.

Meciul este arbitrat de turcul Halis Ozkahya, ajutat la cele doua linii de Cem Satman si Ekrem Kan



Dupa trei etape disputate in EL, doar patru echipe sunt cu punctaj maxim: FCSB, Arsenal, Lazio si Zenit Sankt Petersburg.



"Pe faza ofensiva trebuie sa punem mai multe probleme decat am pus in meciul tur. Cei de la Beer Sheva vin sa castige, au nevoie de cele trei puncte. Sunt constient ca este foarte greu pentru o echipa romaneasca sa ajunga in semifinalele sau finala unei competitii europene. Nu ne gandim la adversarii pe care i-am putea intalni in primavara europeana. Ne gandim la meciul de joi, trebuie sa mai obtinem o victorie. Timpul trece foarte greu inaintea meciului, dar este bine ca sunt aici, ca traiesc aceste ore, pentru mine este ceva extraordinar. Iar cand sunt rezultate, este foarte bine" -"In primul meci cu FCSB am fost mai buni pe teren, dar nu am fost suficient de concentrati si am facut greseli in aparare. Daca lucrurile acestea din aparare le vom repara inseamna ca vom putea obtine un rezultat mai bun. Noi suntem pregatiti pentru orice. Stim ca FCSB este o echipa puternica, chiar daca acum are si cativa jucatori accidentati. Noi speram sa castigam maine, nu ne gandim la altceva decat la victorie. Este foarte important sa nu gandim negativ. La inceput am crezut ca Plzen este cea mai buna echipa din grupa, insa acum trebuie sa recunoastem ca FCSB este in forma cea mai buna. De aceea noi trebuie sa facem totul ca sa castigam" -Meciul va fi condus de Halis Ozkahya, din Turcia. Acesta va fi ajutat la cele doua linii de Cem Satman si Ekrem Kan. Arbitri aditionali vor fi Ali Palabiyik si Yasar Kemal Ugurlu. Al patrulea oficial va fi Kerem Ersoy.