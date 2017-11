Gigi Becali: "Arena Nationala e a Stelei pentru ca o am pe fina primar"

"Steaua e atat de puternica acum, incat atunci cand vii pe National Steaua Arena, ca aia e a Stelei, ai o singura problema, sa nu iei multe", a spus Becali, la Pro X, moment in care din studio i s-a spus ca stadionul e si al lui Dinamo si al altor echipe. "Nu e, ca o am pe fina mea, care e primarita", a replicat omul de afaceri.Gigi Becali a spus ca vor veni la meciul FCSB - Hapoel Beer Sheva reprezentanti de la cinci cluburi din primele 15 grupari europene, pentru a-i urmari pe Denis Alibec, Dennis Man si Florinel Coman.Lider detasat la Grupei G din Europa League, FCSB-ul spera la un succes cu Hapoel Beer Sheva, victorie sinonima cu accederea in primavara competitiei. Meciul de pe "Arena Nationala" va incepe la ora 22:05, urmand sa fie in direct pe Telekom Sport si Protv. "Trebuie sa le punem mai multe probleme pe faza ofensiva", a precizat Nicolae Dica inainte de confruntarea de joi seara.