Europa League: FCSB vs Hapoel Beer Sheva (de la 22:05)/ La un pas de primavara competitiei

Dupa trei etape disputate in EL, doar patru echipe sunt cu punctaj maxim: FCSB, Arsenal, Lazio si Zenit Sankt Petersburg.



"Pe faza ofensiva trebuie sa punem mai multe probleme decat am pus in meciul tur. Cei de la Beer Sheva vin sa castige, au nevoie de cele trei puncte. Sunt constient ca este foarte greu pentru o echipa romaneasca sa ajunga in semifinalele sau finala unei competitii europene. Nu ne gandim la adversarii pe care i-am putea intalni in primavara europeana. Ne gandim la meciul de joi, trebuie sa mai obtinem o victorie. Timpul trece foarte greu inaintea meciului, dar este bine ca sunt aici, ca traiesc aceste ore, pentru mine este ceva extraordinar. Iar cand sunt rezultate, este foarte bine" -"In primul meci cu FCSB am fost mai buni pe teren, dar nu am fost suficient de concentrati si am facut greseli in aparare. Daca lucrurile acestea din aparare le vom repara inseamna ca vom putea obtine un rezultat mai bun. Noi suntem pregatiti pentru orice. Stim ca FCSB este o echipa puternica, chiar daca acum are si cativa jucatori accidentati. Noi speram sa castigam maine, nu ne gandim la altceva decat la victorie. Este foarte important sa nu gandim negativ. La inceput am crezut ca Plzen este cea mai buna echipa din grupa, insa acum trebuie sa recunoastem ca FCSB este in forma cea mai buna. De aceea noi trebuie sa facem totul ca sa castigam" -Nita - Enache, Larie, Balasa, Morais - Pintilii, Nedelcu - Man, Budescu, Tanase - AlibecMeciul va fi condus de Halis Ozkahya, din Turcia. Acesta va fi ajutat la cele doua linii de Cem Satman si Ekrem Kan. Arbitri aditionali vor fi Ali Palabiyik si Yasar Kemal Ugurlu. Al patrulea oficial va fi Kerem Ersoy.1 FCSB 9 puncte (7-2)2 Lugano 3 (5-6)3 Plzen 3 (5-7)4 Beer Sheva 3 (4-6).*Primele doua clasate se califica in primavara Europa League.