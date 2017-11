Abubakari Yakubu, fost coleg cu Chivu, Lobont si Mitea la Ajax Amsterdam, a murit la varsta de 35 de ani

"Am aflat cu tristete de decesul fostului mijlocas al echipelor Ghanei, Ajax si Vitesse, Abubakari Yakubu. Gandurile noastre sunt alaturi de familia lui", este anuntul federatiei ghaneze.Potrivit presei din Ghana, Abubakari Yakubu suferea de o boala grava si era internat in spitalul din Tema.Yakubu a fost component al echipei Ajax Amsterdam in perioada 1999-2005. Pentru Ajax au jucat si Nicolae Mitea (2003-2008), Cristian Chivu (1999-2003) si Bogdan Lobont (2000-2006).Dupa plecarea de la Ajax, Yakubu a jucat la Vitesse Arnhem, pana in 2009. Pentru nationala Ghanei, Abubakari Yakubu a evoluat in perioada 2002-2006, in 16 meciuri.