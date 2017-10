Liga Campionilor: AS Roma invinge Chelsea cu 3-0 in meciul serii/ Atletico Madrid, doar egal cu Qarabag/ Rezultatele serii

In cel mai asteptat meci al serii, trupa lui Conte a fost invinsa fara drept de apel la Roma, scor 3-0. Atletico Madrid confirma ca nu trece prin cea mai buna forma si nu izbuteste decat un rezultata de egalitate la Madrid cu Qarabag. Paris Saint-Germain s-a jucat cu Anderlecht Bruxelles, scor 5-0, si s-a calificat in optimile competitiei. Si Bayern Munchen a acces in optimi, dupa victoria cu Celtic Glasgow, scor 2-1. Barcelona si Juventus au remizat in deplasare si raman in fruntea grupei D.

Rezultate complete de marti din etapa a patra a grupelor Ligii Campionilor (news.ro):

Grupa A

FC Basel - TSKA Moscova 1-2

Au marcat: Zuffi '32 / Dzagoev '65, Wernbloom '79

Manchester United - Benfica Lisabona 2-0 Au marcat: Svilar '45 (autogol), Blind '78 (penalti) Clasament: 1. Manchester United - 12 puncte; 2. FC Basel - 6 puncte; 3. TSKA Moscova - 6 puncte; 4. Benfica - 0 puncte Grupa B Celtic Glasgow - Bayern Munchen 1-2 Au marcat: McGregor '74 / Coman '22, Martinez '77

Paris Saint Germain - Anderlecht 5-0 Au marcat: Verratti '30, Neymar '45, Kurzawa '53, '72, '78 La Anderlecht, Nicolae Stanciu a intrat pe teren in minutul 79, in timp ce Alexandru Chipciu a fost rezerva. Clasament: 1. Paris Saint-Germain - 12 puncte; 2. Bayern Munchen - 9 puncte; 3. Celtic Glasgow - 3 puncte; 4. Anderlecht - 0 puncte. Grupa C Atletico Madrid - Qarabag FK 1-1 Au marcat: Thomas '56 / Michel '40

AS Roma - Chelsea 3-0 Au marcat: El Shaarawy '1, '36, Perotti '63 Clasament: 1. AS Roma - 8 puncte; 2. Chelsea - 7 puncte; 3. Atletico Madrid - 3 puncte; 4. Qarabag - 2 puncte. Grupa D Olympiacos Pireu - FC Barcelona 0-0

Sporting Lisabona - Juventus Torino 1-1

Au marcat: Cesar '20 / Higuain '79