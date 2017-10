Germanul Franco Foda, noul selectioner al Austriei

In varsta de 51 de ani, Foda are o cariera de jucator si de tehnician legata de Sturm Graz. Dupa ce a evoluat, printre altele, la echipe ca FC Kaiserslautern, Arminia Bielefeld, Bayer Levrekusen, VfB Stuttgart si FC Basel, Foda s-a retras dupa patru ani petrecuti ca jucator la Sturm Graz.Tot la formatia austriaca si-a inceput cariera de antrenor, apoi a pregatit pentru scurt timp pe FC Kaiserslautern (2012/2013).Din 2014, el a reveni ca antrenor la Graz si in acest sezon echipa lui conduce in clasament, cu trei puncte avans fata de titrata FC Salzburg, 31, respectiv 28 de puncte, dupa 13 etape. In al doilea sau mandat la Sturm (2006-2012), Foda a reusit sa obtina titlul in Austria, in 2011.Franco Foda a semnat un contract valabil pana in anul 2020, daca Austraia se califica la Euro-2020 sau pana in 2019, daca rateaza prezenta la Campionatul European.Primul selectioner german din istoria nationalei austriace isi va prelua atributiile la 1 ianuarie 2018.