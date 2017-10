Liga 1: CS U Craiova - FCSB 2-5/ FCSB a urcat pe primul loc in clasament

Golurile victoriei au fost marcate de Gnohere '1, Teixeira '33, Florin Tanase '62, Kelic '70 (autogol) si Coman '83. Pentru CS U Craiova au punctat Larie '66 (autogol) si Kelic '72.CSU Craiova a suferit a doua infrangere din acest campionat, punand capat unei serii de sase etape fara esec. Oltenii nu au nicio victorie in ultimele trei partide disputate pe teren propriu (doua egaluri, un esec).De partea cealalta, FCSB e neinvinsa de sapte etape (cinci victorii, doua remize)."Merita sa-i felicit pe baieti. Am intalnit echipa cea mai buna din campionatul Romaniei, de la care multa lume spunea ca vom lua bataie cu 2-0, dar noi am venit la Severin ca sa facem un joc bun. Am primit doua goluri, un autogol si un gol pe faza fixa, dar important este ca am marcat cinci goluri si ne-am mai creat 3-4 ocazii de a marca. Sper ca Gnohere sa fie golgheterul campionatului. Alibec a intrat bine in meci, a dat doua pase decisive. Pacat ca nu a marcat la acea faza, era un gol superb, dar ma bucur pentru el. Este bine pe primul loc. Insa trebuie sa fim constienti ca nu am reusit inca nimic, doar am ajuns pe primul loc, important este sa ne mentinem acolo","Daca nici acum nu arata echipa asa cum imi doresc... Echipa arata bine din punctul meu de vedere. Joaca bine, un fotbal ofensiv, pe faza defensiva ne facem treaba cat mai bine si asta ma bucura. Ma bucur ca avem multi marcatori in echipa, si Tanase si Coman, Denis Alibec sper ca si el marcheze, Budi la fel... ",Dica a precizat ca meciul de joi cu Hapoel Beer Sheva va fi foarte dificil. "Vom avea un meci mult mai greu decat in Israel. Trebuie sa castigam. Va fi extraordinar de greu, trebuie sa fim concentrati suta la suta",a spus el."Este un meci care a inceput rau, trebuie sa muncim mai mult pentru a remedia situatia. Noi nu trebuie sa ne gandim la primul loc, ci doar sa crestem, sa ne imbunatatim jocul, sa evitam erorile, cu mult calm si seninatate. Acum trebuie sa ne gandim la meciul urmator, cu Astra, sa invatam din greselile facute. FCSB are valoare, dar rezultatul a fost cauzat de greselile noastre si trebuie sa le remediem. Am vorbit cu jucatorii, desi nu fac asta la finalul meciurilor, avem nevoie de echilibru ca sa ajungem in directia potrivita. La 3-1 trebuia sa mentinem un echilibru, iar la 5-2 nu am mai putut face nimic",CSU Craiova: Calancea - Datkovic (Dimitrov '58), Kelic, Ferreira - Martici, Screciu (Briceag '84), Mateiu, Bancu - Gustavo, Baluta, Mitrita (Burlacu '64). Antrenor: Devis MangiaFCSB: Nita - Enache, Larie, Balasa, Momcilovic - Popescu, Nedelcu (Pintilii '76) - Teixeira, Budescu (Coman '73), Tanase - Gnohere (Alibec '52). Antrenor: Nicolae DicaCartonase galbene: Kelic '28 / Larie '16, Fl. Tanase '73, Pintilii '89Arbitri: Istvan Kovacs - Vasile Marinescu, Ovidiu Artene - Andrei AntonieObservatori: Corneliu Fecioru, Ioan MironasSursa foto: captura soccerstand.com