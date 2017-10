Liga 1: CRF Cluj - Gaz Metan Medias 0-0/ Inca un pas gresit - Ardelenii risca sa piarda prima pozitie in clasament

CFR Cluj a ajuns la patru meciuri consecutive fara victorie, trei in campionat (doua egaluri acasa, esec in deplasare) si unul in Cupa Romaniei."Am intalnit echipa de pe primul loc, foarte periculoasa la faze fixe si aici includ si auturile. Am reusit sa aglomeram zona centrala, sa evitam centrarile, dar nu ne-a iesit chiar de fiecare data. Pe contraatac inca nu avem viteza. Important este ca am ajuns la zece puncte. Orice punct este binevenit, in fiecare meci trebuie sa mergem inainte si sa ne revenim. CFR este o echipa cu calitate, are posesie buna, au jucatori de careu foarte buni. Orice meci este foarte important, cu atat mai mult cel de sambata cu Dinamo",CFR: Arlauskis - Cr. Manea, Vinicius, Boli, Camora - Hoban (Omrani '61), Djokovic - Al. Paun, Nistor, Moutinho (Coman '61) - Urko Vera (Balde '73). Antrenor: Dan PetrescuGaz Metan: Greab - M. Constantin, L. Cristea, De Vriese - Zderic, Danci, Mitic (Neagu '52), Busu - Buziuc (Popovici '62), Olaru (Manole '82)- Golubovic. Antrenor: Cristian PustaiCartonase galbene: Omrani '89 / Buziuc '58, Cristea '76, Greab '89, De Vriesse '90+2Meciul a fost arbitrat de Marian Barbu, ajutat de Valentin Avram si Vlad Barleanu.Rezerva a fost Lucian Rusandu, iar observatori Zoltan Szekely si Paul Mincu.Potrivit News.ro, jucatorii echipei CFR Cluj au intrat pe teren cu un banner pe care scria: "Nu uitati! #Colectiv".Sursa foto: soccerstand.com